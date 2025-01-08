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Шведский нападающий в огне, а его клуб – в финале. Спортинг – Порту 1:0. Обзор матча и видео голов

Видео (зарубеж)

Первый финалист уже известен

Шведский нападающий в огне, а его клуб – в финале. Спортинг – Порту 1:0. Обзор матча и видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Спортинг" и "Порту" встречались в полуфинале Кубка португальской лиги.

В первом тайме команды "пристреливались". У лиссабонского клуба было 5 ударов, из которых лишь один в створ, а у "Порту" - три удара и ни единого по воротам номинальных хозяев.

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После перерыва "Порту" начал показывать своё преимущество. 8 ударов, из них только один пришёлся по воротам "Спортинга". Футболисты лиссабонского клуба нанесли 2 удара из которых один стал голом. Отметился Виктор Дьёккереш во втором матче подряд.

"Спортинг" вышел в финал. Своего соперника они узнают вечером 8 января в матче "Бенфика – Брага".

Кубок португальской лиги. 1/2 финала, Лейрия

Спортинг – Порту 1:0

Гол: Дьёккереш (56)

Видеообзор матча:

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Спортинг (Лиссабон) Порту (Португалия)
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Источник:
Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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