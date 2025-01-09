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Трубин в финале! Бенфика – Брага 3:0. Обзор матча и видео голов

Видео (зарубеж)

И реванш удался, и сухой матч

Трубин в финале! Бенфика – Брага 3:0. Обзор матча и видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Бенфика" и "Брага" встречались во втором полуфинале Кубка португальской лиги.

Зрелищности добавляло то, что команды на выходных уже встречались и "Брага" тогда победила.

"Бенфика" сняла все вопросы в первом тайме. Дубль Ди Марии и гол Альваро Фернандеса сделали счёт почти разгромным. 10 ударов, с которых 4 в створ – так атаковали номинальные хозяева.

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"Брага" нанесла удар лишь во втором тайме и тот мимо ворот. "Бенфика" ударила дважды в створ ворот. Один мяч залетел, но судьи увидели положение вне игры. К тому же, "Брага" осталась в меньшинстве – 19-летний Норо получил красную карточку через 5 минут после выхода

Сухой матч Анатолия Трубина и выход "Бенфики" в финал. 11 января она встретится со "Спортингом".

Кубок португальской лиги. 1/2 финала, Лейрия

Бенфика – Брага 3:0

Голы: Ди Мария (27, 37), Фернандес (28)

Видеообзор матча:

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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