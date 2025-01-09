Трубин в финале! Бенфика – Брага 3:0. Обзор матча и видео голов
И реванш удался, и сухой матч
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Бенфика" и "Брага" встречались во втором полуфинале Кубка португальской лиги.
Зрелищности добавляло то, что команды на выходных уже встречались и "Брага" тогда победила.
"Бенфика" сняла все вопросы в первом тайме. Дубль Ди Марии и гол Альваро Фернандеса сделали счёт почти разгромным. 10 ударов, с которых 4 в створ – так атаковали номинальные хозяева.
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"Брага" нанесла удар лишь во втором тайме и тот мимо ворот. "Бенфика" ударила дважды в створ ворот. Один мяч залетел, но судьи увидели положение вне игры. К тому же, "Брага" осталась в меньшинстве – 19-летний Норо получил красную карточку через 5 минут после выхода
Сухой матч Анатолия Трубина и выход "Бенфики" в финал. 11 января она встретится со "Спортингом".
Кубок португальской лиги. 1/2 финала, Лейрия
Бенфика – Брага 3:0
Голы: Ди Мария (27, 37), Фернандес (28)
Видеообзор матча:
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