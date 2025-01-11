Серия А. Торино - Ювентус 1:1. Видео голов и обзор матча
От стольких ничьих голова идет кругом
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Настоящее дерби выдали "Торино" и "Ювентус" в 20-м туре Серии А: голы, драка уже на второй минуте, удаления обоих главных тренеров...
Ничья выглядит достаточно закономерным результатом, учитывая преимущество "Торино" в первом тайме и натиск "Ювентуса" во второй части игры. Это 12-й ничейный результат команды Мотты в 19-ти матчах Серии А в этом сезоне.
Серия А. 20-й тур
Турин. "Олимпико Гранде Торино"
"Торино" - "Ювентус“ 1:1
Голы: Влашич 45+1 - Йылдиз 8
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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