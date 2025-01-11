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Серия А. Торино - Ювентус 1:1. Видео голов и обзор матча

Видео (зарубеж)

От стольких ничьих голова идет кругом

Серия А. Торино - Ювентус 1:1. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Настоящее дерби выдали "Торино" и "Ювентус" в 20-м туре Серии А: голы, драка уже на второй минуте, удаления обоих главных тренеров...

Ничья выглядит достаточно закономерным результатом, учитывая преимущество "Торино" в первом тайме и натиск "Ювентуса" во второй части игры. Это 12-й ничейный результат команды Мотты в 19-ти матчах Серии А в этом сезоне.

Серия А. 20-й тур

Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Ювентус“ 1:1

Голы: Влашич 45+1 - Йылдиз 8

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Ювентус (Турин) Серия А Торино
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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