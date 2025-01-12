Матч на характере. Борнмут – Вест Бромвич 5:1. Обзор матча и видео голов

"Борнмут" украинца Ильи Забарного принимал команду Чемпионшипа "Вест Бромвич".

"Вишеньки" первыми пропустили, но к концу тайма уверенно лидировали. 4 удара в створ из 12 и три гола вывели хозяев вперёд.

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После перерыва вышел нападающий Антуан Семеньо и начал показывать свой класс. Забил спустя минуту после появления на поле, а на второй компенсированной минуте отдал ассист.

"Борнмут" движется далее. Соперника команда Ильи Забарного узнает во время жеребьёвки 12 января.

Кубок Англии. 1/32 финала, Борнмут

Борнмут – Вест Бромвич 5:1

Голы: Клюйверт (27), Уаттара (34, 44), Семеньо (47), Джеббисон (90+2) – Тейлор (14)

Видеообзор матча: