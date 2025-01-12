Разгром слабого соперника. Манчестер Сити – Солфорд 8:0. Обзор матча и видео голов

В гости к "Манчестер Сити" приезжал клуб Второй Лиги "Солфорд".

Первый тайм был разминочным для "горожан". 4 удара в створ, три гола. "Солфорд" нанёс один удар в створ, который отбил Эдерсон.

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Во втором тайме гости почувствовали всю мощь хозяев. Первый гол Грилиша впервые с 2023 года, хоть и с пенальти, дубль Доку, хет-трик Макэйти.

"Манчестер Сити" без проблем проходит дальше и ждёт соперника в четвёртом раунде Кубка Англии.

Кубок Англии. 1/32 финала, Манчестер

Манчестер Сити – Солфорд 8:0

Голы: Доку (8, 69), Мубама (20), О’Райли (43), Грилиш (49, пен), Макэйти (62, 72, 81)

Видеообзор матча: