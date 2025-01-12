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Серия А. Венеция - Интер 0:1. Видео гола и обзор матча

Видео (зарубеж)

Было тяжело

Серия А. Венеция - Интер 0:1. Видео гола и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Интер" одерживает непростую победу над одной из аутсайдеров Серии А - "Венецией“. Если в первом тайме миланцы имели игровое преимущество и сумели забить, то после перерыва пришлось серьезно попотеть, чтобы сохранить результат.

После этой победы "Интер" поднялся на 2-е место. До лидера "Наполи" расстояние в одно очко. "Венеция" находится в зоне вылета, на предпоследней позиции.

Серия А. 20-й тур

Венеция. "Пьерлуиджи Пенцо"

"Венеция" - "Интер“ 0:1

Гол: Дармиан 16

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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