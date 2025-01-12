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Вот это так начало. В Суперкубке Испании был забит быстрый гол

Видео (зарубеж)

Кто уже впереди?

Вот это так начало. В Суперкубке Испании был забит быстрый гол

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Мадридский "Реал" повел в счете в матче за Суперкубок Испании. Уже на 5-й минуте Килиан Мбаппе сумел огорчить "Барселону", изменив цифры на табло.

Француз завершил стремительную контратаку. Перехват от Винисиуса Жуниора, Мбаппе пролетел сам вперед, забежал в штрафную и забил гол.

Следите за счетом и ходом событий в матче "Реал" - "Барселона" с помощью нашего матч-центра.

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Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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