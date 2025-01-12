Вот это так начало. В Суперкубке Испании был забит быстрый гол

Мадридский "Реал" повел в счете в матче за Суперкубок Испании. Уже на 5-й минуте Килиан Мбаппе сумел огорчить "Барселону", изменив цифры на табло.

Француз завершил стремительную контратаку. Перехват от Винисиуса Жуниора, Мбаппе пролетел сам вперед, забежал в штрафную и забил гол.

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