Барселона в первом тайме сметает Реал. Команда Флика вколотила еще 2 мяча

В матче за Суперкубок Испании между "Реалом" и "Барселоной" счет уже 1:3. Команда Флика сумела существенно улучшить свое преимущество в счете.

Напомним, на гол Мбаппе ответил Ямаль. На 36-й минуте своим забитым мячом отметился Левандовски. Он реализовал пенальти ударом в правый верхний угол. До этого Камавинга сфолил против Гави.

???????????? GOAL | Real Madrid 1-2 Barcelona | Lewandowski



LEWANDOWSKI HAS GIVEN BARCELONA THE LEAD !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/JrbQxJZxep — Tekkers Foot (@tekkersfoot) January 12, 2025

Уже на 39-й минуте каталонцы забили снова. Рафинья оказался без опеки в штрафной площадке соперника, поэтому с легкостью замкнул подачу Кунде, переправив шкрияного головой в левый угол ворот.

Raphinha's goal vs Real Madrid!



Barcelona 3-1 Real Madrid



pic.twitter.com/fQrmB48Id3 — i. J✪3y (@aintbychanzz) January 12, 2025

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