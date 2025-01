Барселона в первом тайме сметает Реал. Команда Флика вколотила еще 2 мяча

В матче за Суперкубок Испании между "Реалом" и "Барселоной" счет уже 1:3. Команда Флика сумела существенно улучшить свое преимущество в счете.

Напомним, на гол Мбаппе ответил Ямаль. На 36-й минуте своим забитым мячом отметился Левандовски. Он реализовал пенальти ударом в правый верхний угол. До этого Камавинга сфолил против Гави.

???????????? GOAL | Real Madrid 1-2 Barcelona | Lewandowski



LEWANDOWSKI HAS GIVEN BARCELONA THE LEAD !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/JrbQxJZxep