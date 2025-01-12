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Барселона в первом тайме сметает Реал. Команда Флика вколотила еще 2 мяча

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Ох, какие страсти нас ожидают дальше

Барселона в первом тайме сметает Реал. Команда Флика вколотила еще 2 мяча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В матче за Суперкубок Испании между "Реалом" и "Барселоной" счет уже 1:3. Команда Флика сумела существенно улучшить свое преимущество в счете.

Напомним, на гол Мбаппе ответил Ямаль. На 36-й минуте своим забитым мячом отметился Левандовски. Он реализовал пенальти ударом в правый верхний угол. До этого Камавинга сфолил против Гави.

Уже на 39-й минуте каталонцы забили снова. Рафинья оказался без опеки в штрафной площадке соперника, поэтому с легкостью замкнул подачу Кунде, переправив шкрияного головой в левый угол ворот.

Следите за счетом и ходом событий в матче "Реал" - "Барселона" с помощью нашего матч-центра.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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