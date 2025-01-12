Делают, что захотят. Барселона забивает очередной гол в ворота Реала

Завершился первый тайм матча за Суперкубок Испании между "Реалом" и "Барселоной". Счет - 1:4 в пользу каталонцев.

Тайм завершился голом. В компенсированное время состоялась контратака от "Барселоны". Ямаль перехватил мяч, отдал на ход Рафиньи, тот обыграл защитника, круглого подхватил Бальде и пробил в дальний угол ворот Куртуа.

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