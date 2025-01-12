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Делают, что захотят. Барселона забивает очередной гол в ворота Реала

Видео (зарубеж)
Обновлено

А что же будет во втором тайме?

Делают, что захотят. Барселона забивает очередной гол в ворота Реала

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Завершился первый тайм матча за Суперкубок Испании между "Реалом" и "Барселоной". Счет - 1:4 в пользу каталонцев.

Тайм завершился голом. В компенсированное время состоялась контратака от "Барселоны". Ямаль перехватил мяч, отдал на ход Рафиньи, тот обыграл защитника, круглого подхватил Бальде и пробил в дальний угол ворот Куртуа.

Следите за счетом и ходом событий в матче "Реал" - "Барселона" с помощью нашего матч-центра.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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vlotko (Броди)
12.01.2025 в 22:22
Добре що не Лунін у воротах, треба показати Анчелотті, що Куртуа простий смертний.
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Комментарии 4
vlotko (Броди)
12.01.2025 в 22:22
Добре що не Лунін у воротах, треба показати Анчелотті, що Куртуа простий смертний.
Ответить
1
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
12.01.2025 в 22:11
Когось іпуть...))
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0
2
avatar
Bаrcelinius
12.01.2025 в 22:06
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1
1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
12.01.2025 в 22:11
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0
2

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