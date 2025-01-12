Делают, что захотят. Барселона забивает очередной гол в ворота Реала
А что же будет во втором тайме?
Getty Images/Global Images Ukraine
Завершился первый тайм матча за Суперкубок Испании между "Реалом" и "Барселоной". Счет - 1:4 в пользу каталонцев.
Тайм завершился голом. В компенсированное время состоялась контратака от "Барселоны". Ямаль перехватил мяч, отдал на ход Рафиньи, тот обыграл защитника, круглого подхватил Бальде и пробил в дальний угол ворот Куртуа.
????????| GOAL: Balde scores the FOURTH.— A D U (@cricfootadnan) January 12, 2025
Barcelona 4-1 Real Madrid.#RMABAR #ElClásico pic.twitter.com/b3zXn7s6mU
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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vlotko (Броди)
12.01.2025 в 22:22
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