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Это уже 18+. Барселона продолжает издеваться над Реалом

Видео (зарубеж)
Обновлено

Очередной гол

Это уже 18+. Барселона продолжает издеваться над Реалом

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" забила очередной гол "Реалу“ в матче за Суперкубок Испании. В начале второго тайма Рафинья сделал счет 5:1 в пользу своей команды.

Опять быстрая атака и кучу пространства оставили позади защитники мадридцев. Рафинья красиво разобрался в штрафной площадке и оформил дубль.

Следите за счетом и ходом событий в матче "Реал" - "Барселона" с помощью нашего матч-центра.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
12.01.2025 в 22:38
Гарна назва!!))Тільки но щось схоже написав в попередній новині..)))
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
12.01.2025 в 22:38
Гарна назва!!))Тільки но щось схоже написав в попередній новині..)))
Ответить
0
0

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