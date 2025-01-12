Это уже 18+. Барселона продолжает издеваться над Реалом
Очередной гол
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
"Барселона" забила очередной гол "Реалу“ в матче за Суперкубок Испании. В начале второго тайма Рафинья сделал счет 5:1 в пользу своей команды.
Опять быстрая атака и кучу пространства оставили позади защитники мадридцев. Рафинья красиво разобрался в штрафной площадке и оформил дубль.
Raphinha goal against Real Madrid— Keano (@UTDKeanoo) January 12, 2025
Barcelona 5-1 up
Barcelona are running roit
Absolutely embarrassing by Madrid
Real Madrid vs Barcelona live #ElClásico pic.twitter.com/5al5yMDjBj
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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12.01.2025 в 22:38
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