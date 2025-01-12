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Ла Лига. Атлетико - Осасуна 1:0. Видео гола и обзор матча

Видео (зарубеж)

Снова и снова

Ла Лига. Атлетико - Осасуна 1:0. Видео гола и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Мадридский "Атлетико" продолжает свою бешеную серию. Команда Симеоне одержала 14-ю подряд победу во всех турнирах и возглавила таблицу Примеры после первого круга.

На этот раз перед "матрасниками" упала "Осасуна". К слову, эта команда осталась на 11-й позиции.

Примера. 19-й тур

Мадрид. "Ванда Метрополитано"

"Атлетико" - "Осасуна“ 1:0

Гол: Альварес, 55

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Атлетико (Мадрид) Осасуна (Памплона) Ла Лига
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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