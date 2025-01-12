Ла Лига. Атлетико - Осасуна 1:0. Видео гола и обзор матча
Снова и снова
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Мадридский "Атлетико" продолжает свою бешеную серию. Команда Симеоне одержала 14-ю подряд победу во всех турнирах и возглавила таблицу Примеры после первого круга.
На этот раз перед "матрасниками" упала "Осасуна". К слову, эта команда осталась на 11-й позиции.
Примера. 19-й тур
Мадрид. "Ванда Метрополитано"
"Атлетико" - "Осасуна“ 1:0
Гол: Альварес, 55
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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