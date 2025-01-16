Клуб пятого дивизиона Франции выбивает команду Лиги 1. Бургуен-Жалье – Лион 2:2 (3:2 по пен). Обзор матча и видео голов
Одна из сенсаций турнира
Фото - Бургуєн-Жальє
В Кубке Франции случилась одна из сенсаций.
Клуб пятого дивизиона Франции "Бургуен-Жалье" принимал "Лион". В первом тайме команды обменялись голами, но сначала забили хозяева. Гостевая команда отыгралась ближе к перерыву.
"Лион" во втором тайме благодаря голу Микаутадзе вышел вперёд. Но радость была недолгой – спустя 5 минут забил "Бургуен-Жалье" и снова свёл счёт к ничьей.
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В Кубке Франции после ничьей в основное время проходит серия пенальти. За "Лион" 11-метровый не забили Ляказетт и Толииссо. Футболисты хозяев не забили один раз.
"Бургуен-Жалье" прошли в 1/8 турнира и ждут своих соперников.
Кубок Франции. 1/16 финала, Бургуен-Жалье
Бургуен-Жалье – Лион 2:2 (3:2 по пен)
Голы: Мужецки (21, 69) – Матич (45), Микаутадзе (64)
Видеообзор матча:
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