Практически равный матч, но победа гостей. Эвертон – Астон Вилла 0:1. Обзор матча и видео голов
Дебютный матч Мойеса
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Эвертон" с новым тренером Дэвидом Мойесом принимал "Астон Виллу".
Первые 45 минут гости были активными. Нанесли 9 ударов, из которых лишь два были в створ. "Эвертон" столько же раз ударил по воротам, но голов зрители не увидели.
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Во втором тайме активничал "Эвертон". 5 ударов, с которых 3 прошли мимо ворот. Один раз хозяева заставляли вмешиваться Мартинеса. "Астон Вилла" также один раз ударила – и забила гол. Автором стал Олли Уоткинс – это его 9-й гол в Премьер-Лиге.
В турнирной таблице "Астон Вилла" занимает седьмое место с 35-ю баллами. "Эвертон" - 16-й с 17-ю очками.
Английская Премьер-Лига. 21-й тур, Ливерпуль
Эвертон – Астон Вилла 0:1
Гол: Уоткинс (51)
Видеообзор матча:
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