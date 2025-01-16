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Практически равный матч, но победа гостей.  Эвертон – Астон Вилла 0:1. Обзор матча и видео голов

Видео (зарубеж)

Дебютный матч Мойеса

Практически равный матч, но победа гостей.  Эвертон – Астон Вилла 0:1. Обзор матча и видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Эвертон" с новым тренером Дэвидом Мойесом принимал "Астон Виллу".

Первые 45 минут гости были активными. Нанесли 9 ударов, из которых лишь два были в створ. "Эвертон" столько же раз ударил по воротам, но голов зрители не увидели.

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Во втором тайме активничал "Эвертон". 5 ударов, с которых 3 прошли мимо ворот. Один раз хозяева заставляли вмешиваться Мартинеса. "Астон Вилла" также один раз ударила – и забила гол. Автором стал Олли Уоткинс – это его 9-й гол в Премьер-Лиге.

В турнирной таблице "Астон Вилла" занимает седьмое место с 35-ю баллами. "Эвертон" - 16-й с 17-ю очками.

Английская Премьер-Лига. 21-й тур, Ливерпуль

Эвертон – Астон Вилла 0:1

Гол: Уоткинс (51)

Видеообзор матча:

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Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Владислав Прийменко
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