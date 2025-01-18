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Ла Лига. Жирона - Севилья 1:2. Видео голов и обзор матча

Видео (зарубеж)

Цыганков отличился

Ла Лига. Жирона - Севилья 1:2. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В 20-м туре Примеры "Севилья" одержала волевую победу над "Жироной". На старте встречи гости не реализовали пенальти, а затем и пропустили. Кстати, ассист на Мартинеса записал Цыганков.

Однако во втором тайме "Севилья" таки сумела перевернуть игру в свою пользу и установить нужный для себя результат. Команда украинца сейчас на 8-м месте, а их соперник - на 9-м.

20-й тур Примеры.

Жирона. "Эстадио Мунисипаль де Монтильиви"

"Жирона" - "Севилья“ 1:2

Голы: Мартинес, 36, - Ньигес, 59, Лукебакио, 88

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Севилья Ла Лига Жирона
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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