Ла Лига. Жирона - Севилья 1:2. Видео голов и обзор матча
Цыганков отличился
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В 20-м туре Примеры "Севилья" одержала волевую победу над "Жироной". На старте встречи гости не реализовали пенальти, а затем и пропустили. Кстати, ассист на Мартинеса записал Цыганков.
Однако во втором тайме "Севилья" таки сумела перевернуть игру в свою пользу и установить нужный для себя результат. Команда украинца сейчас на 8-м месте, а их соперник - на 9-м.
20-й тур Примеры.
Жирона. "Эстадио Мунисипаль де Монтильиви"
"Жирона" - "Севилья“ 1:2
Голы: Мартинес, 36, - Ньигес, 59, Лукебакио, 88
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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