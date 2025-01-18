АПЛ. Брентфорд - Ливерпуль 0:2. Видео голов и обзор матча

В 22-м туре АПЛ "Ливерпуль" добывает тяжелые 3 очка. "Брентфорд" сопротивлялся как мог. Казалось, что подопечные Слота уже потеряют очки. Однако дубль Нуньеса в компенсированное время принес победу.

Полный матч за "Брентфорд" провел украинец Егор Ярмолюк. Его команда сейчас на 11-м месте АПЛ.

АПЛ, 22-й тур

Стадион: "Брентфорд Комьюнити" (Лондон)

Главный судья: Эндрю Мэдли (Англия)

"Брентфорд" - "Ливерпуль“ 0:2

Голы: Нуньес (90+1, 90+3)