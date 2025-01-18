  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео (зарубеж)
  3. АПЛ. Брентфорд - Ливерпуль 0:2. Видео голов и обзор матча
В тренде

АПЛ. Брентфорд - Ливерпуль 0:2. Видео голов и обзор матча

Видео (зарубеж)

Еле победили

АПЛ. Брентфорд - Ливерпуль 0:2. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В 22-м туре АПЛ "Ливерпуль" добывает тяжелые 3 очка. "Брентфорд" сопротивлялся как мог. Казалось, что подопечные Слота уже потеряют очки. Однако дубль Нуньеса в компенсированное время принес победу.

Полный матч за "Брентфорд" провел украинец Егор Ярмолюк. Его команда сейчас на 11-м месте АПЛ.

АПЛ, 22-й тур

Стадион: "Брентфорд Комьюнити" (Лондон)

Главный судья: Эндрю Мэдли (Англия)

"Брентфорд" - "Ливерпуль“ 0:2

Голы: Нуньес (90+1, 90+3)

По теме
yellow-arrow
Арсенал – Астон Вилла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Ла Лига. Жирона - Севилья 1:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Брентфорд – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Брентфорд (Лондон) АПЛ Ливерпуль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости