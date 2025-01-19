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Додержались.  Эвертон – Тоттенхэм 3:2. Обзор матча и видео голов

Видео (зарубеж)

На Гудиссон Парк было шоу

Додержались.  Эвертон – Тоттенхэм 3:2. Обзор матча и видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В АПЛ встречались "Эвертон" и "Тоттенхэм".

Первый тайм прошёл полностью под доминацией хозяев. На 13-й минуте счёт открыл Доминик Кальверт-Льюин. Позже Ндиайе его удвоил и сделал счёт почти разгромным Арче Грэй, забивший гол в свои ворота. "Тоттенхэм" ударил дважды, но это ничем не обернулось.

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Перед началом второго тайма главный тренер гостей Анже Постекоглу сдал делать замены и они сработали. Сначала Ришарлисон поучаствовал в первом голе лондонцев, а затем на последних минутах забил свой гол, пас на который отдал вышедший на замену Мур.

"Эвертон" додержал победу и набрал 20 очков. От зоны вылета ливерпульский клуб оторвался на 4 балла. "Тоттенхэм" - 15-й с 24-мя баллами.

Английская Премьер-Лига. 22-й тур, Ливерпуль

Эвертон – Тоттенхэм 3:2

Голы: Кальверт-Льюин (13), Ндиайе (30), Грэй (а.г, 45+7) – Кулусевски (77), Ришарлисон (90+2)

Видеообзор матча:

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Источник:
Setanta Sports Premier League
Опубликовал: Владислав Прийменко
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