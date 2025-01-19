  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео (зарубеж)
  3. АПЛ. Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3. Видео голов и обзор матча
В тренде

АПЛ. Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3. Видео голов и обзор матча

Видео (зарубеж)

Аморима жаль

АПЛ. Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В 22-м туре АПЛ "Брайтон" довольно уверенно преодолевает "Манчестер Юнайтед" на их поле. Интересно, что все удары в створ ворот оказались результативными - 1:3.

"Чайки" занимают 9-е место в турнирной таблице, находясь в 3-х очках от еврокубковой зоны. У "красных дьяволов" дела, как у типичного середняка - далеко и до зоны вылета, и до еврокубков. Сейчас они 13-е место.

АПЛ, 22-й тур

Стадион: "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

"Манчестер Юнайтед" - "Брайтон“ 1:3

Голы: Фернандеш (23, с пенальти) - Минте (5), Митома (60), Рюттер (76)

По теме
yellow-arrow
Интер – Эмполи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
yellow-arrow
Додержались.  Эвертон – Тоттенхэм 3:2. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Реал - Лас-Пальмас: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
АПЛ Брайтон энд Хоув Альбион Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости