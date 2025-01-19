АПЛ. Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3. Видео голов и обзор матча

В 22-м туре АПЛ "Брайтон" довольно уверенно преодолевает "Манчестер Юнайтед" на их поле. Интересно, что все удары в створ ворот оказались результативными - 1:3.

"Чайки" занимают 9-е место в турнирной таблице, находясь в 3-х очках от еврокубковой зоны. У "красных дьяволов" дела, как у типичного середняка - далеко и до зоны вылета, и до еврокубков. Сейчас они 13-е место.

АПЛ, 22-й тур

Стадион: "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

"Манчестер Юнайтед" - "Брайтон“ 1:3

Голы: Фернандеш (23, с пенальти) - Минте (5), Митома (60), Рюттер (76)