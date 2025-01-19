АПЛ. Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3. Видео голов и обзор матча
Аморима жаль
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В 22-м туре АПЛ "Брайтон" довольно уверенно преодолевает "Манчестер Юнайтед" на их поле. Интересно, что все удары в створ ворот оказались результативными - 1:3.
"Чайки" занимают 9-е место в турнирной таблице, находясь в 3-х очках от еврокубковой зоны. У "красных дьяволов" дела, как у типичного середняка - далеко и до зоны вылета, и до еврокубков. Сейчас они 13-е место.
АПЛ, 22-й тур
Стадион: "Олд Траффорд" (Манчестер)
Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)
"Манчестер Юнайтед" - "Брайтон“ 1:3
Голы: Фернандеш (23, с пенальти) - Минте (5), Митома (60), Рюттер (76)
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- 17-летний украинец попал в заявку команды Серии А на матч чемпионата
- Стало известно, почему защитник Барсы дал пощечину игроку Хетафе
- Харлан – о вопросе смены гражданства: Моя позиция – это решение спортсмена
- Арсенал – Астон Вилла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
- Невеста Роналду превзошла жену Месси по доходам в Instagram: возлюбленная Бекхэма - среди лидеров
- Российская модель наказана за клевету на Тео Эрнандеса. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000