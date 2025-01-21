Сенсация или нет? Монако – Астон Вилла 1:0. Видеообзор матча
При этом Вилла сохраняет шансы на ТОП-8
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Лиге Чемпионов встречались "Монако" и "Астон Вилла".
Хозяева быстро открыли счёт. На 8-й минуте защитник Стефан Синго поразил ворота гостей. Гости пытались отыграться, но всё отбивал вратарь. "Монако" также атаковали, но больше гола в первом тайме не забили.
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Во втором тайме тренеры сделали замены. Команды ударили по одному разу по воротам друг-друга, но всё закончилось победой французского клуба со счётом 1:0.
В турнирной таблице "Астон Вилла" занимает 9-е место, "Монако" - 11-е. У обоих команд по 13 очков.
Лига Чемпионов. Монако. "Луи Второй".
Монако – Астон Вилла 1:0
Гол: Синго (8)
Видеообзор матча:
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