Сенсация или нет? Монако – Астон Вилла 1:0. Видеообзор матча

В Лиге Чемпионов встречались "Монако" и "Астон Вилла".

Хозяева быстро открыли счёт. На 8-й минуте защитник Стефан Синго поразил ворота гостей. Гости пытались отыграться, но всё отбивал вратарь. "Монако" также атаковали, но больше гола в первом тайме не забили.

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Во втором тайме тренеры сделали замены. Команды ударили по одному разу по воротам друг-друга, но всё закончилось победой французского клуба со счётом 1:0.

В турнирной таблице "Астон Вилла" занимает 9-е место, "Монако" - 11-е. У обоих команд по 13 очков.

Лига Чемпионов. Монако. "Луи Второй".

Монако – Астон Вилла 1:0

Гол: Синго (8)

Видеообзор матча: