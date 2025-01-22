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Впервые пропустили. Ливерпуль – Лилль 2:1. Видеообзор матча

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Впервые пропустили. Ливерпуль – Лилль 2:1. Видеообзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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На "Энфилд" впервые с сезона 2010/11 приехал французский "Лилль".

В первом тайме был "осторожный" матч. "Ливерпуль" открыл счёт на 34-й минуте. Отметился Мохамед Салах. Этот гол стал 51-м для египтянина в Лиге Чемпионов, и он вошёл в ТОП-10 лучших бомбардиров турнира. Второй удар в створ отбил вратарь.

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Зрелище было во втором тайме. Арне Слот в начале сделал две замены и дал футболистам игровое время. На 59-й минуте гости остались в меньшинстве – второе предупреждение получил Манди. Но это гостей только разогрело, и они спустя три минуты забили. Первый гостевой гол в 4-х матчах Лиги Чемпионов.

Радость была недолгой. Спустя 5 минут отметился Харви Эллиотт и вновь вывел хозяев вперёд. "Ливерпуль" победил в матче и вышел в 1/8 финала. В турнирной таблице "Ливерпуль" - пкервый с 21-м баллом, "Лилль" - 11-й с 13-ю баллами.

Лига Чемпионов. Ливерпуль. "Энфилд".

Ливерпуль – Лилль 2:1

Голы: Салах (34), Эллиот (67) – Дэвид (62)

Видеообзор матча:

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Лига чемпионов Ливерпуль Лилль
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Источник:
Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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