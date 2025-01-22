Шахина в отставку?! Болонья – Боруссия Д 2:1. Видеообзор матча

"Болонья" в Италии принимала дортмундскую "Боруссию".

Гости открыли счёт на 15-й минуте. Серху Гирасси пробил уверенно с 11-метрового и это был единственный гол в матче. Что примечательно, "Болонья" нанесла 17 ударов из них 6 в створ против трёх "Боруссии".

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Во втором тайме хозяева продолжили бить по воротам гостей и это дало результат. За одну минуту "Болонья" перевернула игру и победила на домашнем поле. У "Боруссии" четвёртое поражение подряд.

В турнирной таблице "Болонья" на 27-м месте с 5-ю очками. "Боруссия" на 13-й позиции с 12-ю баллами.

Лига Чемпионов. Болонья. "Ренато Даль’Ара".

Болонья – Боруссия Д 2:1

Голы: Даллинга (71), Айлинг (72) – Гирасси (15, пен)

Видеообзор матча: