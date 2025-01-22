Шоу до последней минуты. Бенфика – Барселона 4:5. Видеообзор матча
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Португалии "Бенфика" и "Барселона" устроили огненный матч.
Хозяева поразили ворота "Барселоны" уже на второй минуте матча. Отметился Ванглилис Павлидис. Спустя 10 минут "Барселона" сравняла счёт голом Роберта Левандовски с пенальти. "Бенфика" намерена была оставаться лидером и Павлидис это доказал, оформив хет-трик за 30 минут матча. Анатолий Трубин поддерживал это.
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Во втором тайме инициативу перехватила "Барселона". Началось всё с гола Рафиньи после ошибки украинца. Далее отметился Араухо, но в свои ворота. Гостевая команда нанесла восемь ударов в створ против двух "Бенфики". Дубль оформил Левандовски, гол забил Гарсия.
Было ощущение, что матч закончится вничью и по ожидаемым голам это было видно. Но Рафинья решил по-своему, забив на 90+6 минуте и вывел "Барселону" вперёд.
В турнирной таблице "Барселона" на втором месте с 18-ю очками. "Бенфика" опустилась на 18-е место с 18-ю очками.
Лига Чемпионов. Лиссабон. "Эштадиу да Луж".
Бенфика – Барселона 4:5
Голы: Павлидис (2, 22, 30), Араухо (а.г, 68) – Левандовски (13, пен; 78), Рафинья (64, 90+6), Гарсия (86)
Видеообзор матча:
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