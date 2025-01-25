АПЛ. Ливерпуль - Ипсвич 4:1. Видео голов и обзор матча
Очень легко
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В матче 23-го тура АПЛ "Ливерпуль" с легкостью разгромил "Ипсвич". Уже в первом тайме судьба игры была решена.
Команда Слота продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ (53 очка). Преимущество над "Арсеналом" составляет 6 баллов. "Ипсвич" идет в зоне вылета (18-е место, 16 зачетных пунктов).
АПЛ, 23-й тур
Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль)
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия)
"Ливерпуль" - "Ипсвич“ 4:1
Голы: Собослаи (11), Салах (35), Гакпо (44, 66) - Гривз (90)
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Источник:Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
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