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АПЛ. Ливерпуль - Ипсвич 4:1. Видео голов и обзор матча

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АПЛ. Ливерпуль - Ипсвич 4:1. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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В матче 23-го тура АПЛ "Ливерпуль" с легкостью разгромил "Ипсвич". Уже в первом тайме судьба игры была решена.

Команда Слота продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ (53 очка). Преимущество над "Арсеналом" составляет 6 баллов. "Ипсвич" идет в зоне вылета (18-е место, 16 зачетных пунктов).

АПЛ, 23-й тур

Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный судья: Майкл Солсбери (Англия)

"Ливерпуль" - "Ипсвич“ 4:1

Голы: Собослаи (11), Салах (35), Гакпо (44, 66) - Гривз (90)

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Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
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