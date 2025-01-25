АПЛ. Вулверхэмптон - Арсенал 0:1. Видео гола и обзор матча
Было 2 удаления
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко матч с "Вулверхэмптоном" провел на скамейке запасных. Его команда одержала победа благодаря голу его конкурента по позиции Калафиори.
Интересно, что другой конкурент Льюис-Скелли получил в конце первого тайма красную карточку. На 70-й минуте составы выровнялись из-за удаления Жоап Гомеса.
Английская Премьер-лига, 23 тур
"Молинью" (Вулверхэмптон)
Главный арбитр: Майкл Оливер
"Вулверхэмптон" - "Арсенал“ 0:1
Удаление: Жоао Гомес 70 (вторая желтая) - Льюис-Скелли 43 (прямая красная)
Гол: Калафиори 74
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Известная сумма, которую может получить Динамо за трансфер Бущана от Аль-Шабаб
- Игорь Бурбас рассказал, какую зарплату получает Шевченко в УАФ
- Не потянули запросы Динамо. Трансфер Бущана в Саудовскую Аравию может сорваться
- Впервые пропустили. Ливерпуль – Лилль 2:1. Видеообзор матча
- Жена Зубкова - о своих фотосессиях: Мужчина для женщины хозяин, что ли? Мое тело – мое дело
- Псевдо-любовница Бекхэма снова даёт о себе знать: почему она решила заговорить о "романе" с футболистом?
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000