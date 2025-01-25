АПЛ. Вулверхэмптон - Арсенал 0:1. Видео гола и обзор матча

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко матч с "Вулверхэмптоном" провел на скамейке запасных. Его команда одержала победа благодаря голу его конкурента по позиции Калафиори.

Интересно, что другой конкурент Льюис-Скелли получил в конце первого тайма красную карточку. На 70-й минуте составы выровнялись из-за удаления Жоап Гомеса.

Английская Премьер-лига, 23 тур

"Молинью" (Вулверхэмптон)

Главный арбитр: Майкл Оливер

"Вулверхэмптон" - "Арсенал“ 0:1

Удаление: Жоао Гомес 70 (вторая желтая) - Льюис-Скелли 43 (прямая красная)

Гол: Калафиори 74