  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео (зарубеж)
  3. АПЛ. Вулверхэмптон - Арсенал 0:1. Видео гола и обзор матча
В тренде

АПЛ. Вулверхэмптон - Арсенал 0:1. Видео гола и обзор матча

Видео (зарубеж)

Было 2 удаления

АПЛ. Вулверхэмптон - Арсенал 0:1. Видео гола и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко матч с "Вулверхэмптоном" провел на скамейке запасных. Его команда одержала победа благодаря голу его конкурента по позиции Калафиори.

Интересно, что другой конкурент Льюис-Скелли получил в конце первого тайма красную карточку. На 70-й минуте составы выровнялись из-за удаления Жоап Гомеса.

Английская Премьер-лига, 23 тур

"Молинью" (Вулверхэмптон)

Главный арбитр: Майкл Оливер

"Вулверхэмптон" - "Арсенал“ 0:1

Удаление: Жоао Гомес 70 (вторая желтая) - Льюис-Скелли 43 (прямая красная)

Гол: Калафиори 74

По теме
yellow-arrow
АПЛ. Ливерпуль - Ипсвич 4:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Манчестер Сити – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Ливерпуль – Ипсвич. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Арсенал (Лондон) Вулверхэмптон АПЛ
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости