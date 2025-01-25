Ла Лига. Атлетико - Вильярреал 1:1. Видео голов и обзор матча
Снова потеря очков от Симеоне
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Мадридский "Атлетико" теряет очки во втором матче Ла Лиги подряд. Команда Симеоне не смогла одолеть "Вильярреал". Счет - 1:1. Первый тайм за гостями, второй - за хозяевами.
"Атлетико" занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата (45 очков), "Вильярреал“ - на 5-й позиции (34 очка).
Ла Лига. 21 тур
25.01.2025. Метрополитано (Мадрид)
"Атлетико" - "Вильярреал“ 1:1
Голы: Лино 58 - Морено (пен) 29
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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