Камбэк на последних минутах. Милан – Парма 3:2. Видеообзор матча
Невероятно!
Getty Images/Global Images Ukraine
"Милан" принимал "Парму" в матче Серии А.
В первом тайме гости открыли счёт на 24-й минуте. Радость была недолгой, вкедь ближке к концу тайма забил Пулишич с пенальти. Команды нанесли по 2 удара в створ и ушли на перерыв.
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Шоу началось во втором тайме. Гости вышли вперёд на 80-й минуте. Павлович из "Милана" пытался сравнять счёт, но судьи увидели положение вне игры. Хозяева взяли себя "в руки" и забили два гола в компенсированное время. Это случилось впервые в Серии А.
"Милан" в турнирной таблице занимает шестое место с 34-мя очками. "Парма" - 17-я с 20-ю очками.
Серия А. Милан. "Сан-Сиро".
Милан – Парма 3:2
Голы: Пулишич (38, пен), Рейндерс (90+2), Чуквуезе (90+5) – Кансельери (24), Дель-Прато (80)
Видеообзор матча:
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