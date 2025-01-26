Серия А. Лечче - Интер 0:4. Видео голов и обзор матча
Борьба за чемпионство продолжается
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
"Интер" уверенно переиграл "Лечче“ на выезде в 22-м туре Серии А. Мощный натиск в первом тайме принес миланцам 2 забитых гола. После перерыва соперник огрызался, но еще 2 мяча положил именно "Интер".
Команда Индзаги уже на расстоянии в 3 очка от лидера чемпионата "Наполи". К тому же, миланцы имеют матч в запасе. "Лечче" - 17-й.
Серия А. 22-й тур
Лечче. "Виа Дель Маре"
"Лечче" - "Интер“ 0:4
Голы: Фраттези 6, Лаутаро Мартинес 39, Думфриз 57, Тареми 61 (пен.)
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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