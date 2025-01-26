Серия А. Лечче - Интер 0:4. Видео голов и обзор матча

"Интер" уверенно переиграл "Лечче“ на выезде в 22-м туре Серии А. Мощный натиск в первом тайме принес миланцам 2 забитых гола. После перерыва соперник огрызался, но еще 2 мяча положил именно "Интер".

Команда Индзаги уже на расстоянии в 3 очка от лидера чемпионата "Наполи". К тому же, миланцы имеют матч в запасе. "Лечче" - 17-й.

Серия А. 22-й тур

Лечче. "Виа Дель Маре"

"Лечче" - "Интер“ 0:4

Голы: Фраттези 6, Лаутаро Мартинес 39, Думфриз 57, Тареми 61 (пен.)