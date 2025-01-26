  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео (зарубеж)
  3. Серия А. Лечче - Интер 0:4. Видео голов и обзор матча
В тренде

Серия А. Лечче - Интер 0:4. Видео голов и обзор матча

Видео (зарубеж)

Борьба за чемпионство продолжается

Серия А. Лечче - Интер 0:4. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Интер" уверенно переиграл "Лечче“ на выезде в 22-м туре Серии А. Мощный натиск в первом тайме принес миланцам 2 забитых гола. После перерыва соперник огрызался, но еще 2 мяча положил именно "Интер".

Команда Индзаги уже на расстоянии в 3 очка от лидера чемпионата "Наполи". К тому же, миланцы имеют матч в запасе. "Лечче" - 17-й.

Серия А. 22-й тур

Лечче. "Виа Дель Маре"

"Лечче" - "Интер“ 0:4

Голы: Фраттези 6, Лаутаро Мартинес 39, Думфриз 57, Тареми 61 (пен.)

По теме
yellow-arrow
АПЛ. Тоттенхэм - Лестер 1:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Камбэк на последних минутах. Милан – Парма 3:2. Видеообзор матча
yellow-arrow
Фулхэм – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Серия А Интер (Милан) Лечче
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости