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Громко хлопнули дверью. Динамо Загреб – Милан 2:1. Видеообзор матча

Видео (зарубеж)

Чудеса!

Громко хлопнули дверью. Динамо Загреб – Милан 2:1. Видеообзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Динамо" Загреб совершили сенсацию в последнем туре ЛЧ.

В начале первого тайма хозяева открыли счёт. На 19-й минуте отметился Мартин Батурина. Хорватский клуб нанёс ещё 2 удара, но "Милан" отбился. Гости же получили 4 жёлтых карточки, одна из которых превратилась в красную и с 39-й минуты итальянцы играли в меньшинстве.

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Во втором тайме "Милан" стал доминировать. Нанёс 5 ударов в створ, один из которых стал голом. Пулишич сравнял счёт. Спустя 7 минут хозяева вновь вышли вперёд. Два удара в створ превратились в 2 гола, но один из них не был засчитан из-за игры рукой.

"Динамо Загреб" по итогу вылетело из Лиги Чемпионов, заняв 25-е место. "Милан" опустился в зону стыковых матчей, заняв 13-е место.

Лига Чемпионов. Загреб. "Максимир".

Динамо Загреб - Милан 2:1

Голы: Батурина (19), Пьяца (60) – Пулишич (53)

Видеообзор матча:

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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