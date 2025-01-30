Запрыгнули в плей-офф. Ювентус – Бенфика 0:2. Видеообзор матча
Молодцы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Бенфика", в которой играет украинский голкипер Анатолий Трубин, приезжала в Турин.
Португальский клуб забил свой первый гол на 16-й минуте. Отметился Вангелиис Павлидис. Футболисты "орлов" ещё били по воротам, но в дальнейшем были сейваы. Хозяева ударили в створ ворот дважды.
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Команды усилились заменами. "Ювентус" по-прежнему владел мячом, но гол они не забили. Португальский клуб поставил точку на 80-й минуте сделав счёт 0:2.
"Бенфика" запрыгнула в плей-офф и стала одной из не сеянных команд турнира, заняв 16-е место, "Ювентус" закончил группу 20-м.
Лига Чемпионов. Турин. "Альянц".
Ювентус - Бенфика 0:2
Голы: Павлидис (16), Кёкчу (80)
Видеообзор матча:
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