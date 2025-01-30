Хоть гол забили. Бавария – Слован 3:1. Видеообзор матча
Седьмой гол в восьми турах
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" принимала "Слован".
Немецкий клуб считался фаворитом поединка, что они и доказали. На 8-й минуте счёт открыл Томас Мюллер после передачи Йозуа Киммиха. Это был один из трёх ударов и из 15-ти ударов в общем.
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Во втором тайме немецкий гранд продолжал атаковать. Благодаря этому они забили ещё 2 гола. Отметились Харри Кейн и Кингсли Коман. Гости сумели ответить лишь на 90-й минуте.
"Бавария" вышла в стыковые матчи, заняв 12-е место с 15-ю баллами. "Слован Братислава" закончила выступления без набранных очков.
Лига Чемпионов. Мюнхен. "Альянц-Арена".
Бавария – Слован 3:1
Голы: Мюллер (8), Кейн (63), Коман (84) – Толич (90)
Видеообзор матча:
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