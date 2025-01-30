Показали уровень. Штутгарт – ПСЖ 1:4. Видеообзор матча
Парижане пробрались в сеяные команды
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Штутгарт" принимал "ПСЖ".
Ещё в первом тайме французский клуб снял все вопросы о победителе противостояния. Четыре удара в створ, три гола. Шансы "Штутгарта" таяли на глазах.
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Во втором тайме Дембеле увеличил преимущество, забив четвёртый гол. Это была жирная точка. Немецкий клуб забил гол. Но по факту это был автогол.
"ПСЖ" вышел в стыковые матчи, заняв 15-е место. "Штутгарт" вылетел из турнира.
Лига Чемпионов. Штутгарт. "МХП".
Штутгарт – ПСЖ 1:4
Голы: Пако (а.г, 77) - Барколя (6), Дембеле (17, 35, 54)
Видеообзор матча:
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Источник:Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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