Показали уровень. Штутгарт – ПСЖ 1:4. Видеообзор матча

"Штутгарт" принимал "ПСЖ".

Ещё в первом тайме французский клуб снял все вопросы о победителе противостояния. Четыре удара в створ, три гола. Шансы "Штутгарта" таяли на глазах.

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Во втором тайме Дембеле увеличил преимущество, забив четвёртый гол. Это была жирная точка. Немецкий клуб забил гол. Но по факту это был автогол.

"ПСЖ" вышел в стыковые матчи, заняв 15-е место. "Штутгарт" вылетел из турнира.

Лига Чемпионов. Штутгарт. "МХП".

Штутгарт – ПСЖ 1:4

Голы: Пако (а.г, 77) - Барколя (6), Дембеле (17, 35, 54)

Видеообзор матча: