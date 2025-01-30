  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео (зарубеж)
  3. Вратарь спас от разгрома. Байер – Спарта 2:0. Видеообзор матча
В тренде

Вратарь спас от разгрома. Байер – Спарта 2:0. Видеообзор матча

Видео (зарубеж)

Без вратаря гостей был бы разгром

Вратарь спас от разгрома. Байер – Спарта 2:0. Видеообзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Спарта" прощалась с Лигой Чемпионов в Германии.

"Байер" в первом тайме нанёс 17 ударов, из них 5 ударов по воротам. Вратарь гостей Петер Виндахи пропустил лишь один гол. Гости же по воротам хозяев не били.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Во втором тайме немецкий клуб сбавил интенсивность и поправил точность. 9 ударов, снова 5 ударов в створ, и вновь 4 сейва. В этом тайме "Спарта" всё-таки ударила по воротам хозяев, но голом дело не закончилось.

"Байер" занял шестое место в таблице и прошёл в 1/8 финала. "Спарта" попрощалась с турниром, оставшись на 31-м месте с 4-мя баллами.

Лига Чемпионов. Леверкузен. "Бай-Арена".

Байер – Спарта 2:0

Голы: Вирц (32), Телла (64)

Видеообзор матча:

По теме
yellow-arrow
Показали уровень. Штутгарт – ПСЖ 1:4. Видеообзор матча
yellow-arrow
Хоть гол забили. Бавария – Слован 3:1. Видеообзор матча
yellow-arrow
Запрыгнули в плей-офф. Ювентус – Бенфика 0:2. Видеообзор матча
Байер (Леверкузен) Спарта (Прага)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости