Вратарь спас от разгрома. Байер – Спарта 2:0. Видеообзор матча
Без вратаря гостей был бы разгром
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Спарта" прощалась с Лигой Чемпионов в Германии.
"Байер" в первом тайме нанёс 17 ударов, из них 5 ударов по воротам. Вратарь гостей Петер Виндахи пропустил лишь один гол. Гости же по воротам хозяев не били.
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Во втором тайме немецкий клуб сбавил интенсивность и поправил точность. 9 ударов, снова 5 ударов в створ, и вновь 4 сейва. В этом тайме "Спарта" всё-таки ударила по воротам хозяев, но голом дело не закончилось.
"Байер" занял шестое место в таблице и прошёл в 1/8 финала. "Спарта" попрощалась с турниром, оставшись на 31-м месте с 4-мя баллами.
Лига Чемпионов. Леверкузен. "Бай-Арена".
Байер – Спарта 2:0
Голы: Вирц (32), Телла (64)
Видеообзор матча:
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