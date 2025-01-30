Вратарь спас от разгрома. Байер – Спарта 2:0. Видеообзор матча

"Спарта" прощалась с Лигой Чемпионов в Германии.

"Байер" в первом тайме нанёс 17 ударов, из них 5 ударов по воротам. Вратарь гостей Петер Виндахи пропустил лишь один гол. Гости же по воротам хозяев не били.

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Во втором тайме немецкий клуб сбавил интенсивность и поправил точность. 9 ударов, снова 5 ударов в створ, и вновь 4 сейва. В этом тайме "Спарта" всё-таки ударила по воротам хозяев, но голом дело не закончилось.

"Байер" занял шестое место в таблице и прошёл в 1/8 финала. "Спарта" попрощалась с турниром, оставшись на 31-м месте с 4-мя баллами.

Лига Чемпионов. Леверкузен. "Бай-Арена".

Байер – Спарта 2:0

Голы: Вирц (32), Телла (64)

Видеообзор матча: