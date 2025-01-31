Сначала казался равный матч. Реал Сосьедад – ПАОК 2:0. Видео голов и обзор матча
Восьмой тур Лиги Европы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал Сосьедад" принимал "ПАОК".
Сначала атаковали гости и даже наносили удары по воротам. Сложилось впечатление, что вот-вот "ПАОК" забьёт свой гол. Но после интенсивность снизилась, и хозяева начали создавать свои моменты. В первом тайме забили два гола, но один пришлось отменить, поскольку мяч вышел за пределы поля.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Начало второго тайма также было хорошим для испанцев, поскольку они забили гол. Далее тренеры стали делать замены. Были удары по воротам, но голов не было.
"Реал Сосьедад" поднимается на 13-е место и становится сеяным. "ПАОК" опускается на 22-е место и будет несеяным в жеребьёвке.
Лига Европы. Сан-Себастьян. "Аноэта".
Реал Сосьедад – ПАОК 2:0
Голы: Оскарссон (43, 48)
Видеообзор матча:
Популярное сейчас
- Динамо – РФШ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
- Снова вместе: капитан сборной Испании восстановил отношения с бывшей женой после развода
- Венгерские проделки в Турции. Спарринг Черноморца закончился скандалом из-за странной позиции соперника
- Запрыгнули в плей-офф. Ювентус – Бенфика 0:2. Видеообзор матча
- Легенда футбола из Уругвая: как любовь стала главной победой Луиса Суареса
- Жена Серхио Рамоса: старше на 8 лет, мама четверых детей и обладательница фигуры, которой восхищаются молодые девушки