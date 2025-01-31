Сначала казался равный матч. Реал Сосьедад – ПАОК 2:0. Видео голов и обзор матча

"Реал Сосьедад" принимал "ПАОК".

Сначала атаковали гости и даже наносили удары по воротам. Сложилось впечатление, что вот-вот "ПАОК" забьёт свой гол. Но после интенсивность снизилась, и хозяева начали создавать свои моменты. В первом тайме забили два гола, но один пришлось отменить, поскольку мяч вышел за пределы поля.

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Начало второго тайма также было хорошим для испанцев, поскольку они забили гол. Далее тренеры стали делать замены. Были удары по воротам, но голов не было.

"Реал Сосьедад" поднимается на 13-е место и становится сеяным. "ПАОК" опускается на 22-е место и будет несеяным в жеребьёвке.

Лига Европы. Сан-Себастьян. "Аноэта".

Реал Сосьедад – ПАОК 2:0

Голы: Оскарссон (43, 48)

Видеообзор матча: