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Напоследок обыграли лидера. Брага – Лацио 1:0. Видео голов и обзор матча

Видео (зарубеж)

Восьмой тур Лиги Европы

Напоследок обыграли лидера. Брага – Лацио 1:0. Видео голов и обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Для "Лацио" это был контрольный матч, а вот для "Браги" не совсем.

"Брага" при положительном для себя исходе могла занять место в плей-офф. Португальский клуб забил на шестой минуте и подарил надежду. "Лацио" атаковали, также били в створ, но голами не отметились.

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Судьбу "Браги" решили соперники и клуб остался на 25-м месте. Но зато громко хлопнули дверью. "Лацио" - лидер таблицы Лиги.

Лига Европы. Брага. "Городской стадион".

Брага – Лацио 1:0

Голы: Орта (6)

Видеообзор матча:

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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