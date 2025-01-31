Напоследок обыграли лидера. Брага – Лацио 1:0. Видео голов и обзор матча
Восьмой тур Лиги Европы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Для "Лацио" это был контрольный матч, а вот для "Браги" не совсем.
"Брага" при положительном для себя исходе могла занять место в плей-офф. Португальский клуб забил на шестой минуте и подарил надежду. "Лацио" атаковали, также били в створ, но голами не отметились.
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Судьбу "Браги" решили соперники и клуб остался на 25-м месте. Но зато громко хлопнули дверью. "Лацио" - лидер таблицы Лиги.
Лига Европы. Брага. "Городской стадион".
Брага – Лацио 1:0
Голы: Орта (6)
Видеообзор матча:
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Источник:Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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