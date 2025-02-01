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АПЛ. Ноттингем Форест - Брайтон 7:0. Видео голов и обзор матча

Видео (зарубеж)

Борьба за самые высокие места продолжается

АПЛ. Ноттингем Форест - Брайтон 7:0. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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После разгромного поражения от "Борнмута" (0:5) в прошлом туре АПЛ, "Ноттингем" крушит "Брайтон". Статистика матча свидетельствует о равной игре, однако в ней забивали только хозяева. Причем аж 7 раз.

"Ноттингем" занимает 3-е место, и эту позицию по завершению тура не оставит. "Брайтон" размещается на 10-й позиции.

АПЛ, 23-й тур

Стадион: "Сити Граунд" (Ноттингем)

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

"Ноттингем Форест" - "Брайтон“ 7:0

Голы: Данк (12, автогол), Гиббз-Уайт (25), Вуд (32, 64, 70, с пенальти), Уильямс (90), Жота Силва (90+1)

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Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
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