АПЛ. Борнмут - Ливерпуль 0:2. Видео голов и обзор матча
Даже Забарный не сумел их остановить
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
"Ливерпуль" прерывает 11-ти матчевую беспроигрышную серию "Борнмута“. Команда Слота одолела "вишенок" на выезде.
Стоит вспомнить о назначенном неоднозначном пенальти для "Ливерпуля". Гакпо по непонятной причине (согласно видео) завалился на газон во время дуэли с Куком. Так гости вышли вперед в счете. Кадровые проблемы и нефарт во втором тайме привели к еще одному пропущенному голу. Итак, 0:2.
АПЛ, 24-й тур
Стадион: "Вайталити Стэдиум" (Борнмут)
Главный судья: Данни Ингленд (Англия)
"Борнмут" - "Ливерпуль“ 0:2
Голы: Салах (30, с пенальти; 75)
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Источник:Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
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