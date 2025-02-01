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АПЛ. Борнмут - Ливерпуль 0:2. Видео голов и обзор матча

Видео (зарубеж)

Даже Забарный не сумел их остановить

АПЛ. Борнмут - Ливерпуль 0:2. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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"Ливерпуль" прерывает 11-ти матчевую беспроигрышную серию "Борнмута“. Команда Слота одолела "вишенок" на выезде.

Стоит вспомнить о назначенном неоднозначном пенальти для "Ливерпуля". Гакпо по непонятной причине (согласно видео) завалился на газон во время дуэли с Куком. Так гости вышли вперед в счете. Кадровые проблемы и нефарт во втором тайме привели к еще одному пропущенному голу. Итак, 0:2.

АПЛ, 24-й тур

Стадион: "Вайталити Стэдиум" (Борнмут)

Главный судья: Данни Ингленд (Англия)

"Борнмут" - "Ливерпуль“ 0:2

Голы: Салах (30, с пенальти; 75)

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Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
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