Примера. Барселона - Алавес 1:0. Видео гола и обзор матча
Левандовски приносит победу
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
"Барселона" одерживает важную домашнюю победу над "Алавесом“. В не зрелищном матче было забить лишь один гол усилиями Левандовски.
Команда Флика сокращает отставание от "Атлетико" и "Реала". Теперь каталонцы имеют 45 очков, а их соперники из Мадрида - 48 и 49 соответственно.
22-й тур Примеры
Барселона. "Эстадио Олимпико"
"Барселона" - "Алавес“ 1:0
Гол: Левандовски, 61
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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