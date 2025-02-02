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Примера. Барселона - Алавес 1:0. Видео гола и обзор матча

Видео (зарубеж)

Левандовски приносит победу

Примера. Барселона - Алавес 1:0. Видео гола и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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"Барселона" одерживает важную домашнюю победу над "Алавесом“. В не зрелищном матче было забить лишь один гол усилиями Левандовски.

Команда Флика сокращает отставание от "Атлетико" и "Реала". Теперь каталонцы имеют 45 очков, а их соперники из Мадрида - 48 и 49 соответственно.

22-й тур Примеры

Барселона. "Эстадио Олимпико"

"Барселона" - "Алавес“ 1:0

Гол: Левандовски, 61

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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