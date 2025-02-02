Матч с красивым голом. Фиорентина – Дженоа 2:1. Видеообзор матча

"Фиорентина" принимала "Дженоа".

В первом тайме хозяева сняли все вопросы о победителе матча. Красивый гол Мойзе Кена уже на 9-й минуте вывел "Фиорентину" вперёд. Хозяева ещё забили второй на 30-й минуте.

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"Дженоа" в начале второго тайма отыграла один гол, но на большее была не способна. К слову, "Фиорентина" также.

"Фиорентина" в турнирной таблице занимает пятое место с 39-ю очками и матчем в запасе. "Дженоа" - 12-я с 26-ю набранными баллами.

Серия А. Флоренция. "Артемия Франки".

Фиорентина – Дженоа 2:1

Голы: Кен (9), Гюдмондссон (30) – Де Винтер (55)

Видеообзор матча: