Матч с красивым голом. Фиорентина – Дженоа 2:1. Видеообзор матча
К тому же победа
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Фиорентина" принимала "Дженоа".
В первом тайме хозяева сняли все вопросы о победителе матча. Красивый гол Мойзе Кена уже на 9-й минуте вывел "Фиорентину" вперёд. Хозяева ещё забили второй на 30-й минуте.
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"Дженоа" в начале второго тайма отыграла один гол, но на большее была не способна. К слову, "Фиорентина" также.
"Фиорентина" в турнирной таблице занимает пятое место с 39-ю очками и матчем в запасе. "Дженоа" - 12-я с 26-ю набранными баллами.
Серия А. Флоренция. "Артемия Франки".
Фиорентина – Дженоа 2:1
Голы: Кен (9), Гюдмондссон (30) – Де Винтер (55)
Видеообзор матча:
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Источник:Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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