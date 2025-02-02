Серия А. Ювентус - Эмполи 4:1. Видео голов и обзор матча
Наконец-то уверенная победа
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Туринский "Ювентус" одерживает разгромную домашнюю победу над "Эмполи". Гости выиграли первый тайм, но после перерыва хозяева забили 2 мяча.
"Ювентус" занимает 4-е место в турнирной таблице Серии А. "Эмполи" после этого тура - 17-й.
Серия А. 23-й тур
Турин. "Алльянц Стадиум"
"Ювентус" - "Эмполи“ 4:1
Голы: Коло Муани 61, 64, Влахович 90, Консейсау 90+2 - Де Шильо 4
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- АПЛ. Арсенал – Манчестер Сити 5:1. Stay humble, eh?
- Главный тренер Реал Мадрида объяснил проигрыш в 22 туре
- Решфорд сегодня пройдет медосмотр перед переходом в другой английский клуб. Соглашение закрыто
- Интер - Монако. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
- Снова вместе: капитан сборной Испании восстановил отношения с бывшей женой после развода
- Легенда футбола из Уругвая: как любовь стала главной победой Луиса Суареса
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000