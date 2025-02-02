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Серия А. Ювентус - Эмполи 4:1. Видео голов и обзор матча

Видео (зарубеж)

Наконец-то уверенная победа

Серия А. Ювентус - Эмполи 4:1. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Туринский "Ювентус" одерживает разгромную домашнюю победу над "Эмполи". Гости выиграли первый тайм, но после перерыва хозяева забили 2 мяча.

"Ювентус" занимает 4-е место в турнирной таблице Серии А. "Эмполи" после этого тура - 17-й.

Серия А. 23-й тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Эмполи“ 4:1

Голы: Коло Муани 61, 64, Влахович 90, Консейсау 90+2 - Де Шильо 4

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Ювентус (Турин) Серия А Эмполи
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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