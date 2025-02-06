Довбик забил, но лишь размочил счёт. Милан – Рома 3:1. Видеообзор матча
Раньери рассчитывал на резерв
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В 1/4 финала встречались ТОП-клубы итальянского футбола "Милан" и "Рома".
Уже в первом тайме "Милан" обеспечил преимущество, забив 2 гола. Отметился Томми Абрахам. "Рома" же не нашла чем ответить.
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Но во втором тайме вышел Артём Довбик и ответил голом спустя 8 минут. Но "Милан" в середине тайма забил третий гол и положил все надежды "Ромы".
"Милан" в полуфинале встретится с победителем пары "Лацио – Интер".
Кубок Италии. Милан. "Сан-Сиро".
Милан – Рома 3:1
Голы: Абрахам (16, 42), Феликс (72) – Довбик (54)
Видеообзор матча:
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Источник:Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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