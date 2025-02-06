Довбик забил, но лишь размочил счёт. Милан – Рома 3:1. Видеообзор матча

В 1/4 финала встречались ТОП-клубы итальянского футбола "Милан" и "Рома".

Уже в первом тайме "Милан" обеспечил преимущество, забив 2 гола. Отметился Томми Абрахам. "Рома" же не нашла чем ответить.

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Но во втором тайме вышел Артём Довбик и ответил голом спустя 8 минут. Но "Милан" в середине тайма забил третий гол и положил все надежды "Ромы".

"Милан" в полуфинале встретится с победителем пары "Лацио – Интер".

Кубок Италии. Милан. "Сан-Сиро".

Милан – Рома 3:1

Голы: Абрахам (16, 42), Феликс (72) – Довбик (54)

Видеообзор матча: