Одного гола было недостаточно. Страсбур – Анже 1:3. Обзор матча и видео голов

В Кубке Франции "Страсбур", в котором выступает Эдуард Соболь, уступил "Анже".

На этот раз украинец остался на скамейке запасных и наблюдал за матчем. Гости открыли счёт на второй минуте. Забил нападающий, который два матча подряд не отмечался результативными действиями. "Страсбур" на 13-й минуте сравнял счёт. Но спустя 2 минуты гости вышли вперёд.

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Во втором тайме тренеры усилили игру заменами. Но помогло это одной команде. Эль Мелали и Белькебла спустя минуту после выхода оформили гол и вывели "Анже" в четвертьфинал.

Теперь они ждут своих соперников, а "Страсбур" концентрируется на Лиге 1.

Кубок Франции. 1/8 финала, Страсбур

Страсбур – Анже 1:3

Голы: Лемаршаль (13) – Леполь (2, 15), Эль Мелали (76)

Видеообзор матча: