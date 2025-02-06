Одного гола было недостаточно. Страсбур – Анже 1:3. Обзор матча и видео голов
Соболь вылетает из Кубка Франции
Getty Images/Global Images Ukraine
В Кубке Франции "Страсбур", в котором выступает Эдуард Соболь, уступил "Анже".
На этот раз украинец остался на скамейке запасных и наблюдал за матчем. Гости открыли счёт на второй минуте. Забил нападающий, который два матча подряд не отмечался результативными действиями. "Страсбур" на 13-й минуте сравнял счёт. Но спустя 2 минуты гости вышли вперёд.
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Во втором тайме тренеры усилили игру заменами. Но помогло это одной команде. Эль Мелали и Белькебла спустя минуту после выхода оформили гол и вывели "Анже" в четвертьфинал.
Теперь они ждут своих соперников, а "Страсбур" концентрируется на Лиге 1.
Кубок Франции. 1/8 финала, Страсбур
Страсбур – Анже 1:3
Голы: Лемаршаль (13) – Леполь (2, 15), Эль Мелали (76)
Видеообзор матча:
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