Кубок Англии. Лейтон Ориент - Манчестер Сити 1:2. Видео голов и обзор матча

С проблемами "Манчестер Сити" таки проходит "Лейтон Ориент“ в Кубке Англии. Хозяева поля удивили бешеным голом с центра поля и лидерством после первого тайма.

После перерыва "горожанам" удалось забить 2 мяча, которые вывели их в 1/8 турнира. Дебютным голом отметился Хусанов.

Кубок Англии, 1/16 финала

Стадион: "Бризбейн Роуд" (Лондон)

Главный судья: Даррен Бонд (Англия)

"Лейтон Ориент" - "Манчестер Сити“ 1:2

Голы: Ортега (16, автогол) - Хусанов (56), Де Брюйне (79)