Кубок Англии. Лейтон Ориент - Манчестер Сити 1:2. Видео голов и обзор матча
Гол с центра поля и спасение чемпиона Англии
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
С проблемами "Манчестер Сити" таки проходит "Лейтон Ориент“ в Кубке Англии. Хозяева поля удивили бешеным голом с центра поля и лидерством после первого тайма.
После перерыва "горожанам" удалось забить 2 мяча, которые вывели их в 1/8 турнира. Дебютным голом отметился Хусанов.
Кубок Англии, 1/16 финала
Стадион: "Бризбейн Роуд" (Лондон)
Главный судья: Даррен Бонд (Англия)
"Лейтон Ориент" - "Манчестер Сити“ 1:2
Голы: Ортега (16, автогол) - Хусанов (56), Де Брюйне (79)
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Источник:Emirates FA Cup
Опубликовал: Виктор Иванчук
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