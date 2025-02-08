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Кубок Англии. Лейтон Ориент - Манчестер Сити 1:2. Видео голов и обзор матча

Видео (зарубеж)

Гол с центра поля и спасение чемпиона Англии

Кубок Англии. Лейтон Ориент - Манчестер Сити 1:2. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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С проблемами "Манчестер Сити" таки проходит "Лейтон Ориент“ в Кубке Англии. Хозяева поля удивили бешеным голом с центра поля и лидерством после первого тайма.

После перерыва "горожанам" удалось забить 2 мяча, которые вывели их в 1/8 турнира. Дебютным голом отметился Хусанов.

Кубок Англии, 1/16 финала

Стадион: "Бризбейн Роуд" (Лондон)

Главный судья: Даррен Бонд (Англия)

"Лейтон Ориент" - "Манчестер Сити“ 1:2

Голы: Ортега (16, автогол) - Хусанов (56), Де Брюйне (79)

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Кубок Англии Манчестер Сити Лейтон Ориент (Англия)
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Источник:
Emirates FA Cup
Опубликовал: Виктор Иванчук
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