  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео (зарубеж)
  3. Покер Ретеги. Эллас Верона - Аталанта 0:5. Видео голов и обзор матча
В тренде

Покер Ретеги. Эллас Верона - Аталанта 0:5. Видео голов и обзор матча

Видео (зарубеж)

Без шансов

Покер Ретеги. Эллас Верона - Аталанта 0:5. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В 24-м туре Серии А "Верона" и "Аталанта" в очном поединке создали одинаковое количество моментов. Однако после такого факута счет удивляет не на шутку - 0:5.

Покер Ретеги и гол Эдерсона приносят важные 3 очка в борьбе за чемпионство. Сейчас команда занимает 3-е место, отставая от лидерской позиции на 4 очка. "Верона" - четырнадцатая.

Серия А. 24-й тур

Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" - "Аталанта" 0:5

Голы: Ретеги 21, 25, 44, 56, Эдерсон 37

По теме
yellow-arrow
Брайтон – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии
yellow-arrow
Кубок Англии. Лейтон Ориент - Манчестер Сити 1:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Эвертон – Борнмут. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии
Аталанта (Бергамо) Серия А Верона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости