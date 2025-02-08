Покер Ретеги. Эллас Верона - Аталанта 0:5. Видео голов и обзор матча
Без шансов
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В 24-м туре Серии А "Верона" и "Аталанта" в очном поединке создали одинаковое количество моментов. Однако после такого факута счет удивляет не на шутку - 0:5.
Покер Ретеги и гол Эдерсона приносят важные 3 очка в борьбе за чемпионство. Сейчас команда занимает 3-е место, отставая от лидерской позиции на 4 очка. "Верона" - четырнадцатая.
Серия А. 24-й тур
Верона. "Маркантонио Бентегоди"
"Эллас Верона" - "Аталанта" 0:5
Голы: Ретеги 21, 25, 44, 56, Эдерсон 37
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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