Покер Ретеги. Эллас Верона - Аталанта 0:5. Видео голов и обзор матча

В 24-м туре Серии А "Верона" и "Аталанта" в очном поединке создали одинаковое количество моментов. Однако после такого факута счет удивляет не на шутку - 0:5.

Покер Ретеги и гол Эдерсона приносят важные 3 очка в борьбе за чемпионство. Сейчас команда занимает 3-е место, отставая от лидерской позиции на 4 очка. "Верона" - четырнадцатая.

Серия А. 24-й тур

Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" - "Аталанта" 0:5

Голы: Ретеги 21, 25, 44, 56, Эдерсон 37