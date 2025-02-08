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Две красные, два забитых мяча. Эмполи – Милан 0:2. Видео голов и обзор матча

Видео (зарубеж)

Важные очки для миланцев

Две красные, два забитых мяча. Эмполи – Милан 0:2. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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"Милан" одержал победу над "Эмполи" в 24-м туре Серии А. Невыразительный первый тайм заменил яркий второй.

После удаления по одному из игроков команд "Милан" расправил крылья" и сумел вырвать положительный для себя результат. Голы сделали 3 замены, которые выполнил Консейсан минутами ранее.

Серия А. 24-й тур

Эмполи. "Карло Кастеллани"

"Эмполи" - "Милан" 0:2

Красные: Мариануччи 65 (прямая красная) - Томори 55 (вторая желтая)

Голы: Леау 68, С. Хименес 76

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Серия А Милан Эмполи
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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