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Матч с характером. Брайтон – Челси 2:1. Обзор матча и видео голов

Видео (зарубеж)
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Когда не забиваешь – такое случается

Матч с характером. Брайтон – Челси 2:1. Обзор матча и видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Брайтон" на своём поле принимал "Челси".

Лондонцы изначально были фаворитами матча. Они быстро открыли счёт автоголом вратаря "Брайтона" Вербрюггена на пятой минуте матча. "Чайки" не сдались. Один точный удар в створ – и гол на 12-й минуте. Гости ещё раз ударили по воротам, но ничего не изменилось.

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Во втором тайме "Брайтон" доминировал. Митома в середине второго тайма вывел команду вперёд. "Чайки" хотели ещё забить, но Санчес спас ворота. "Челси" же не нанесли ударов в створ во вторые 45 минут и вылетели из турнира.

"Чайки" же летят в направлении 1/8 финала Кубка Англии.

Кубок Англии. 1/16 финала, Брайтон

Брайтон – Челси 2:1

Голы: Раттер (12), Митома (57) – Вербрюгген (5, а.г)

Видеообзор матча:

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Источник:
The Emirates FA Cup
Опубликовал: Владислав Прийменко
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