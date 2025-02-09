Матч с характером. Брайтон – Челси 2:1. Обзор матча и видео голов

"Брайтон" на своём поле принимал "Челси".

Лондонцы изначально были фаворитами матча. Они быстро открыли счёт автоголом вратаря "Брайтона" Вербрюггена на пятой минуте матча. "Чайки" не сдались. Один точный удар в створ – и гол на 12-й минуте. Гости ещё раз ударили по воротам, но ничего не изменилось.

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Во втором тайме "Брайтон" доминировал. Митома в середине второго тайма вывел команду вперёд. "Чайки" хотели ещё забить, но Санчес спас ворота. "Челси" же не нанесли ударов в створ во вторые 45 минут и вылетели из турнира.

"Чайки" же летят в направлении 1/8 финала Кубка Англии.

Кубок Англии. 1/16 финала, Брайтон

Брайтон – Челси 2:1

Голы: Раттер (12), Митома (57) – Вербрюгген (5, а.г)

Видеообзор матча: