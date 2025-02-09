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Серия А. Венеция - Рома 0:1. Видеообзор матча

Видео (зарубеж)

Победа есть победа

Серия А. Венеция - Рома 0:1. Видеообзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Качество моментов в атаке и реализация вновь подвели "Венецию". На этот раз в матче 24-го тура чемпионата Италии против "Ромы". Обе команды заслуживали очки, но все 3 балла забирают римляне благодаря реализованному пенальти.

Команда Довбика пока занимает 9-е место в таблице, а "Венеции" приходится грустить на 19-й позиции. У нее лишь одна победа в последних 14-ти матчах лиги.

Серия А. 24-й тур

Венеция. "Пьерлуиджи Пенцо"

"Венеция" - "Рома“ 0:1

Гол: Дибала 57 (пен.)

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Серия А Рома (Италия) Венеция
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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