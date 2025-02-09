Серия А. Лацио - Монца 5:1. Видео голов и обзор матча
Игра одного из лидеров чемпионата
Фото: Лаціо
"Лацио" возвращается на четвертое место таблицы Серии А. Сегодня команда разгромила аутсайдера лиги «Монцу».
Коллектив из одноименного города впервые в этом сезоне проигрывает с разницей более двух мячей. Уход ключевых игроков в зимнее трансферное окно лишь усугубил тяжесть положения.
Серия А. 24-й тур
Рим. "Стадио Олимпико"
"Лацио" - "Монца" 5:1
Голы: Марушич 31, Педро 57, 77, Кастельянос 63, Деле-Баширу 88 - Сенси 86 (пен.)
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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