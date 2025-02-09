Кубок Англии. Астон Вилла - Тоттенхэм 2:1. Видео голов и обзор матча
"Шпоры" быстро вылетают из еще одного турнира
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
6-го февраля "Тоттенхэм" вылетел из Кубка лиги, 9-го - покидает Кубок Англии. Сегодня им противостояла "Астон Вилла". Гол Рэмзи на первой минуте матча во втором тайме подкрепил Роджерс. "Тоттенхэм" пытался спастись - даже удалось отквитать один мяч в компенсированное время. Но тщетно.
Дебютный матч за "Астон Виллу" Асенсио и Рашфорда получился очень удачным. Их команда шагает в 1/8.
Кубок Англии, 1/16 финала
"Вилла Парк" (Бирмингем)
Главный арбитр: Энтони Тейлор
"Астон Вилла" - "Тоттенхэм“ 2:1
Голы: Джейкоб Рэмзи 1, Морган Роджерс 64 - Матис Тель 90+1
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Источник:The Emirates FA Cup
Опубликовал: Виктор Иванчук
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