Фаворит сразу был известен. Брест – ПСЖ 0:3. Видеообзор матча

"Брест" и "ПСЖ" сыграли матч Лиги 1 только в Лиге Чемпионов.

"ПСЖ" в первом тайме обеспечил преимущество. Три удара в створ, два гола. "Брест" ударил лишь однажды и то был сейв. К слову, вратари сделали по сейву.

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Во втором тайме "Брест" активизировался. Нанесли 12 ударов, но лишь один в створ. "ПСЖ" ударили по воротам 4 раза и забили ещё один гол. Ещё один гол был не засчитан из-за офсайда.

Ответный матч на поле "ПСЖ" становится формальностью. Если, конечно, не случится сенсация.

Лига Чемпионов. Генгам. "Стад дю Рудуру".

Брест – ПСЖ 0:3

Голы: Витинья (21), Дембеле (45, 66)

Видеообзор матча: