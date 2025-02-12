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Дебютная победа Ковача. Спортинг – Боруссия Д 0:3. Видеообзор матча

Видео (зарубеж)

Продолжается без выигрышная серия португальцев

Дебютная победа Ковача. Спортинг – Боруссия Д 0:3. Видеообзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Спортинг" продолжает без победную серию в Лиге Чемпионов.

В первом тайме своё мастерство показывали вратари. Хозяева четырежды ударили в створ и ничего не забили. "Боруссия" же отметилась одним ударом, который был сейвом вратаря.

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Вторые 45 минут были противоположными.Немецкие гости нанесли 6 ударов в створ и забили 3 гола. Феерил Гирасси. Сначала забил сам, а после отдал передачу на Гросса. Поставил точку Адейеми.

"Боруссия" получает преимущество перед ответным матчем. "Спортинг" же не может выиграть пятый матч подряд в Лиге Чемпионов. Последняя победа была над "Манчестер Сити".

Лига Чемпионов. Лиссабон. "Жозе Альваладе".

Спортинг – Боруссия 0:3

Голы: Гирасси (60), Гросс (68), Адейеми (82)

Видеообзор матча:

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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