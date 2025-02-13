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Ещё не всё решено. Брюгге – Аталанта 2:1. Видеообзор матча

Видео (зарубеж)
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Сенсация в Бельгии

Ещё не всё решено. Брюгге – Аталанта 2:1. Видеообзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Брюгге" принимал "Аталанту" в Лиге Чемпионов.

В первом тайме команды обменялись голами. Хозяева открыли счёт на 15-й минуте, а итальянцы сравняли ближе к концу тайма

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Во втором тайме "Аталанта" трижды ударила в створ, но голами эти действия не стали.Всё решил пенальти. "Брюгге" реализовали его на 90+4 минуте и закончили матч победой.

Ответный поединок состоится 18 февраля

Лига Чемпионов. Брюгге. "Ян Брейдел".

Брюгге – Аталанта 2:1

Голы: Ютгла (15), Нильссон (90+4, пен) – Пашалич (41)

Видеообзор матча:

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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