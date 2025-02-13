Ещё не всё решено. Брюгге – Аталанта 2:1. Видеообзор матча
Сенсация в Бельгии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Брюгге" принимал "Аталанту" в Лиге Чемпионов.
В первом тайме команды обменялись голами. Хозяева открыли счёт на 15-й минуте, а итальянцы сравняли ближе к концу тайма
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Во втором тайме "Аталанта" трижды ударила в створ, но голами эти действия не стали.Всё решил пенальти. "Брюгге" реализовали его на 90+4 минуте и закончили матч победой.
Ответный поединок состоится 18 февраля
Лига Чемпионов. Брюгге. "Ян Брейдел".
Брюгге – Аталанта 2:1
Голы: Ютгла (15), Нильссон (90+4, пен) – Пашалич (41)
Видеообзор матча:
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Источник:Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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